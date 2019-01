Premier Irlanda, ci prepariamo a no deal

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Il premier irlandese Leo Vardkar ha annunciato che il suo governo ha accelerato la preparazione del piano in caso di un no deal sulla Brexit ma ha anche ribadito che l'intesa sul tavolo è l'unica valida. Lo riporta il Guardian.

Varadkar ha anche rivelato di aver avuto una telefonata di 40 minuti con la cancelliera tedesca Angela Merkel, su richiesta di quest'ultima. "Siamo disponibile a fornire rassicurazioni e garanzie al Regno Unito ma che non contraddicano o cambino ciò che è stato concordato a novembre", ha chiarito il premier irlandese annunciando una telefonata con rappresentanti di Downing Street in serata e un "incontro diretto" con la premier Theresa May "se necessario". Dell'eventualità di un no deal oggi ha parlato anche il ministro dell'Agricoltura Michael Creed avvertito che chiederà all'Ue aiuti per gli agricoltori irlandesi in caso di un divorzio senza accordo.