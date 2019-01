'Nessun asilo a diplomatico Nord Corea'

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Non risulta una richiesta d'asilo da parte di un funzionario nordcoreano". E' quanto riferiscono all'ANSA fonti della Farnesina in merito alla vicenda del diplomatico di Pyongyang Jo Song-gil. "Per via diplomatica - sottolineano le stesse fonti - è stato a suo tempo comunicato al ministero l'avvicendamento dell'incaricato d'affari nordcoreano a Roma. Tale avvicendamento ha poi avuto luogo".