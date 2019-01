Migranti:Londra chiede aiuto alla Marina

Il ministro dell'Interno britannico Sajid Javid ha chiesto l'intervento della Marina per far fronte alla crisi dei migranti sul Canale della Manica, avvertendo che i profughi che tentano l'attraversamento in mare rischiano di annegare. Lo rende noto il Telegraph.

Javid ha scritto al collega della Difesa Gavin Williamson chiedendo una nave da pattuglia, decine di marinai e sorveglianza aerea per soccorrere i migranti, ma anche per fermare i tentativi di attraversamento del canale.

Nei giorni scorsi lo stesso Williamson aveva messo a disposizione la Royal Navy, l'Aeronautica, e l'Esercito. Sono centinaia le persone che da novembre scorso hanno raggiunto il Regno Unito su imbarcazioni di fortuna dall'Europa.