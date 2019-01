Unicef: oggi nasceranno 395 mila bimbi

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Nel primo giorno del nuovo anno nasceranno nel mondo 395 bambini. Lo stima l'Unicef che rileva come un quarto dei nuovi nati verrà al mondo nell'Asia del Sud e, per l'occasione, rivolge un appello alle Nazioni perché rispettino il diritto di ciascun bimbo alla salute e alla sopravvivenza. L'Unicef stima che dalla mezzanotte del primo gennaio nasceranno a Sydney 168 neonati, seguita da Tokyo con 310 neonati, Pechino con 605 bimbi, Madrid con 166 e infine New York con 317. L'organizzazione delle Nazioni Unite sottolinea però che molti tra questi bambini non avranno mai un nome perché non supereranno il loro primo giorno di vita. Infatti, secondo i dati del 2017, un milione di bimbi nel mondo è morto il giorno della sua nascita e 2,5 milioni nel corso del primo mese di vita. La maggior parte di loro è morto per cause evitabili come la nascita prematura, complicanze dopo il parto o infezioni come la setticemia o la polmonite: è stato violato il diritto fondamentale di questi bambini alla sopravvivenza.