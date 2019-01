Russia: bimbo trovato vivo sotto macerie

(ANSA) - MOSCA, 1 GEN - Un bimbo di appena 11 mesi è stato trovato vivo dopo 35 ore dal parziale crollo di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk, 695km a est di Mosca, in cui sono morte 7 persone e numerose altre risultano disperse. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni.

I soccorritori hanno trovato il bimbo ancora vivo dopo aver sentito il suo pianto disperato. A salvarlo, secondo il governatore regionale, Boris Dubrovsky, è stato il fatto che si trovasse nella culla ed era ben coperto. L'incidente è avvenuto ieri probabilmente a causa di una perdita di gas che ha provocato un'esplosione e il conseguente crollo di una parte del palazzo di 10 piani con 48 appartamenti e 120 inquilini. Secondo i soccorritori, sono 37 le persone che risultano ancora disperse e le speranze di trovarle vive si affievoliscono di ora in ora a causa delle temperature che sfiorano i -18 gradi e che scenderanno ancora durante la notte.