Putin gioca a hockey sulla Piazza Rossa

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Vladimir Putin torna a far bella mostra di sé davanti alle telecamere. Il presidente russo, che ha compiuto 66 anni lo scorso ottobre, in serata ha indossato i pattini e una casacca bianca col numero 11 e ha giocato una partita di hockey su ghiaccio in piena Piazza Rossa. La squadra del leader del Cremlino ha vinto il match, come avviene sempre. Il risultato finale è stato di 14-10. In squadra con Putin c'erano il ministro della Difesa Serghiei Shoigu e soprattutto ex assi del ghiaccio come Alexei Kasatonov, Pavel Bure e Vyacheslav Fetisov.