Protesta gilet gialli, ma numeri ridotti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Settimo week-end consecutivo di mobilitazione dei gilet gialli in Francia, ma con numeri ridotti. A Parigi, centinaia di persone si sono radunate in centro, nei pressi del Ministero della Difesa, della tv Bfm e dell'emittente pubblica. Alcuni di loro hanno intonato slogan contro i giornalisti, accusati di minimizzare le proteste e favorire la politica del presidente Emmanuel Macron e i potentati economici.

Ci sono stati anche momenti di tensione, con scontri con la polizia che risposto con i lacrimogeni, ed ha effettuato diversi fermi, impedendo ai manifestanti di raggiungere gli Champs Elysees. Intorno alle 14 la situazione è tornata alla calma.

Altri cortei pacifici si sono svolti in altre città, come Marsiglia, Albertville e Rouen, con blocchi stradali. Le parziali concessioni offerte da Macron ai gilet gialli, come gli sgravi fiscali, potrebbero aver influito sul calo delle proteste, rispetto ai grandi numeri delle prime settimane. Ma nuovi cortei sono attesi per Capodanno.