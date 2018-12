Protesta gilet gialli all'Aja, disordini

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei 'gilet gialli' al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone.

Gli agenti a cavallo hanno disperso la protesta dopo che i manifestanti hanno lanciato contro di loro pietre e petardi, riferisce il Guardian online. Secondo una nota della polizia, gli agenti "hanno dovuto usare la forza" per fermare i dimostranti che volevano sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Otto manifestanti sono stati arrestati dopo gli scontri con la polizia. Il corteo è stato organizzato davanti agli uffici governativi con i manifestanti che indossavano i gilet gialli come i dimostranti in Francia. Non si registrano feriti.