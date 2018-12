Conferenza Putin, reporter non ammesso

(ANSA) - MOSCA, 20 DIC - Roman Dobrokhotov, uno dei giornalisti di Insider.ru che ha lavorato all'inchiesta sulla vera identità degli agenti del Gru ritenuti responsabili dell'attacco chimico a Salisbury, non è stato ammesso alla sala in cui si tiene la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin, nonostante avesse ricevuto l'accredito. "Credo che sia un onore essere l'unico giornalista a cui non è stato permesso l'ingresso", ha scritto su Twitter.