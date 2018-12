La Nobel Murad giovedì dal Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 DIC - Giovedì prossimo, 20 dicembre, papa Francesco riceverà in udienza Nadia Murad, la venticinquenne yazida attivista per i diritti umani premiata quest'anno con il Nobel per la Pace. Lo apprende l'ANSA.

L'appuntamento è fissato giovedì alle 11.00 al Palazzo apostolico, in Vaticano.

Nell'agosto del 2014 Nadia Murad Basee Taha - questo il nome completo - venne rapita e tenuta in ostaggio da parte dello Stato Islamico. Dal settembre 2016, è prima Ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani, e nel 2018 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace assieme al medico e attivista congolese Denis Mukwege.