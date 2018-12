Italiani autisti bus Svizzera, uno grave

(ANSA) - GINEVRA, 16 DIC - Sono entrambi italiani i due autisti del pullman schiantatosi contro un muro vicino a Zurigo la notte scorsa. Si tratta di due uomini di 57 e 61 anni. Il 57enne era al volante al momento dell'incidente. Entrambi gli uomini sono in ospedale ed il 61enne è in pericolo di vita. Lo rende noto la polizia cantonale di Zurigo in un comunicato.