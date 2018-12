Gilet gialli: 8/a vittima,confine Belgio

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Ottava vittima in un incidente a margine dei blocchi stradali dei gilet gialli in Francia. E' accaduto, secondo la prefettura della regione Nord, alla frontiera con il Belgio, in località Erquelinnes.

Lo scontro è avvenuto ad un rallentamento provocato da gilet gialli che bloccavano la strada.