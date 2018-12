Gilet gialli, 1' silenzio per Strasburgo

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - I gilet gialli riuniti sulla Place de l'Opéra hanno osservato, alle 13 in punto, un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato di Strasburgo.

Il minuto di silenzio, che è stato osservato in modo assoluto dai presenti, è stato chiesto dai principali portavoce dei gilet gialli che si sono rivolti alla folla dalle scale dell'Opéra Garnier, con i megafoni.