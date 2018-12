Migranti: Sophia prorogata di tre mesi

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - Via libera degli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza (Cops) alla proroga tecnica di tre mesi per Sophia, la missione Ue per il contrasto dei trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. La decisione arriva con l'impegno a trovare, nei tre mesi, una soluzione per ripartire i migranti salvati dalle navi dell'operazione, che ora vengono tutti sbarcati in Italia. Mesi di negoziato non hanno sbloccato l'impasse, e la proroga evita lo smantellamento di Sophia, il cui mandato scade il 31 dicembre.