Manovra: Merkel, fiduciosa in accordo

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - "Sono fiduciosa che un accordo possa essere raggiunto". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato le trattative in corso a Bruxelles tra Commissione Ue e governo italiano per trovare un'intesa che scongiuri l'apertura di una procedura per debito eccessivo.

"Il dialogo in corso è positivo, oggi Conte mi ha descritto approfonditamente il piano di riforme dell'Italia. Resto pienamente dalla parte della Commissione a cui spetta valutare" la manovra. (ANSA).