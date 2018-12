Brexit: May, conclusioni 27 passo avanti

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "L'impegno" dei 27 nelle conclusioni "hanno status legale e come tali sono benvenute. Sono un passo avanti e sono il primo vero chiarimento sul backstop", ma c'è ancora "lavoro da fare" e lo "faremo velocemente". Così la premier britannica Theresa May. "Con Juncker ho avuto una discussione decisa", ha risposto poi a chi ha chiesto del dibattito animato immortalato stamani dalle telecamere del Consiglio europeo e già diventato virale sui social media.

Spiegando poi che l'aggettivo "nebulosa" usato ieri sera da Juncker nella conferenza stampa, non era riferito a lei, ma al negoziato in generale.