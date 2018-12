Brexit: Ue pronta a rassicurazioni a May

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - "L'Ue è pronta ad esaminare se qualsiasi altra rassicurazione possa essere data" a Theresa May, ma "tale rassicurazione non cambierà o entrerà in contraddizione con l'Accordo" sulla Brexit. Si legge nella bozza di conclusioni preparato dai 27, in vista dell'incontro di oggi con la premier britannica, al vertice dei capi di stato e di governo, di cui l'ANSA ha preso visione.