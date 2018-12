Ovazione per Merkel a congresso Amburgo

Un'ovazione saluta l'apparizione di Angela Merkel per l'ultimo discorso come presidente della Cdu ad Amburgo, nella giornata in cui passerà il testimone al successore, dopo 18 anni alla guida del partito. La plenaria ha lungamente applaudito e i presenti si sono alzati in piedi per la cancelliera. 1001 delegati eleggeranno il prossimo presidente: per ora i candidati sono Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz e Jens Spahn. "Percepiamo tutti che oggi sarà un congresso di partito speciale", ha detto la cancelliera. "Abbiamo tutti insieme un obiettivo: vogliamo che la Cdu sia un forte partito popolare del centro, e che sia in grado di garantire la giusta offerta per il futuro del nostro Paese", ha aggiunto.