Karrenbauer è la nuova leader della Cdu

È Annegret Kramp-Karrenbauer la nuova presidente della Cdu tedesca. Sarà la delfina di Angela Merkel a succedere, dunque, alla leader del partito degli ultimi 18 anni.

Karrenbauer ha ottenuto 517 voti contro i 482 andati a Friedrich Merz.

Oggi il discorso d'addio della Cancelliera tra applausi e commmozione.

"Percepiamo tutti che oggi sarà un congresso di partito speciale", ha detto. "Abbiamo tutti insieme un obiettivo: vogliamo che la Cdu sia un forte partito popolare del centro, e che sia in grado di garantire la giusta offerta per il futuro del nostro Paese". La Cdu ha il compito di "difendere i valori della società liberale", e deve farlo "mantenendo la letizia nel cuore", ha sottolineato la Merkel citando le molte possibili sfide che ha davanti a sé il partito per il futuro: la radicalizzazione del discorso politico per effetto del populismo, "con toni sempre più urlati", "la minaccia al multilateralismo" e le guerre commerciali, "guerre, terrorismo" che producono l'enorme flusso di profughi che mette "alla prova l'Europa", "il cambiamento climatico che modifica il pianeta", "la plastica nel mare", "la Brexit, una profonda cesura", "la tenuta dell'Europa e della moneta unica".