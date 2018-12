Brexit: '6 mesi di ingorghi nei porti in caso di no deal'

Dover e gli altri porti che si affacciano sulla Manica potrebbero essere congestionati da ingorghi per 6 mesi se il Regno Unito uscirà dalla Ue senza ratificare l'accordo con Bruxelles. E' lo scenario prospettato dal governo britannico nel caso di 'no deal', ipotesi che torna a essere agitata sullo sfondo delle resistenze all'intesa in seno alla Camera dei Comuni ormai a pochi giorni dal voto.

Il gabinetto di Theresa May ha innalzato proprio oggi il livello di allarme per uno scenario del genere, secondo quanto riporta la Bbc, esortando il settore dei servizi pubblici ad aggiornare i piani di emergenza. Nel caso di mancato accordo, il possibile intensificarsi di controlli doganali ai confini potrebbe creare disagi in particolare per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni che passano da Dover e Folkestone, con timori di contraccolpi pesanti su traffico e servizi vari in tutto il Kent e fino al resto del Paese.