Voleva cambiare età, tribunale lo boccia

(ANSA) - L'AIA, 3 DIC - Aveva chiesto di poter spostare in avanti la sua data di nascita, per risultare all'anagrafe più giovane di vent'anni, ma un tribunale olandese ha respinto la sua istanza.

La storia aveva suscitato curiosità nei media di tutto il mondo: Emile Ratelband, personalità televisiva nei Paesi Bassi e considerato un guru del 'pensiero positivo', aveva presentato la sua richiesta alla corte di Arnhem: cambiare formalmente la sua data di nascita per risultare un 49enne. L'uomo sostiene infatti di non sentire i 69 anni e che la sua richiesta sarebbe coerente con altre innovazioni giuridiche: se è possibile cambiare nome o genere sulla carta d'identità - è la sua argomentazione - perché non anche l'età?.