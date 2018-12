Brexit: bufera su parere legale nascosto

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Se l'accordo raggiunto da Theresa May con Bruxelles per la Brexit venisse approvato dalla Camera dei Comuni, il Regno Unito rimarrebbe intrappolato "a tempo indeterminato" nell'unione doganale con l'Ue. Sarebbe questo il verdetto espresso dal Procuratore Generale britannico Geoffrey Cox in un parere legale riservato. Cox, riferendo in merito ai Comuni, ha detto che l'intesa raggiunta sulla Brexit è un "saggio compromesso" ma per il Regno Unito sarebbe preferibile poter uscire dal backstop unilateralmente. Cox ha aggiunto che pubblicare il parere legale "non è nell'interesse pubblico".

Incalzato dalla deputata laburista Harriet Harman, il procuratore Cox ha detto di trovarsi in mezzo a "uno aspro conflitto di principi costituzionali" ribadendo che l'unico motivo per cui non intender rendere pubblico il parere è "perchè sarebbe contrario all'interesse generale". "Questa è l'unica considerazione che muove me e il governo", ha detto Cox liquidando la questione con un "non c'è niente da vedere qui".