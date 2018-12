Non parla della figlia, sposata con il futuro re d'Inghilterra, perche' "negli anni abbiamo capito che era più saggio non dire nulla". Ma Carole Middleton si racconta in esclusiva al quotidiano conservatore Telegraph nella prima intervista da quando è finita sotto i riflettori per la storia d'amore tra la sua primogenita Kate e il principe William. I tabloid l'hanno spesso dipinta come un'arrampicatrice sociale che ha lavorato duro per 'sistemare' le figlie. "Per anni ho letto quello che veniva scritto - confessa Carole - credevo fosse meglio sapere quello che la gente pensava di me".

Un anno fa ha deciso di smettere di occuparsi del gossip che la riguarda. "Adesso non ho davvero idea di come sia percepita, ma in realtà la mia vita è normale.... la maggior parte del tempo", racconta la mamma di Kate che rivela di aver ricevuto un sms di "in bocca al lupo" dalla figlia prima di iniziare l'intervista.