Brexit: Gb, si dimette sottosegretario

Il sottosegretario all'Università britannico, Sam Gyimah, si è dimesso in segno di protesta contro il piano sulla Brexit ed ha promesso che voterà contro l'accordo in Parlamento. Si tratta del settimo membro del governo della premier Theresa May a rassegnare le dimissioni per questo motivo. Secondo Gyimah, riporta il Guardian, il piano concordato con Bruxelles significa che Londra non avrà più voce in capitolo negli affari della Ue, ma dovrà ancora rispettare le regole di Bruxelles.