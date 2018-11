Gilet gialli oggi dal premier Philippe

(ANSA) - PARIGI, 30 NOV - Alcuni dei portavoce dei gilet gialli sono attesi alle 14 dal primo ministro francese, Edouard Philippe. Philippe viene considerato il più ostile a una trattativa sulle richieste del movimento anti tasse sul carburante e questo suo atteggiamento sta provocando nelle ultime ore diversi malumori nella maggioranza. Intanto da Buenos Aires, dove è arrivato ieri sera per il G20, il presidente Emmanuel Macron ha escluso qualsiasi dietrofront sulle riforme, compreso l'aumento delle tasse sul carburante, principale richiesta dei gilet gialli. Nella maggioranza di governo, diversi esponenti si sono espressi per la necessità di aprire un dialogo con i gilet gialli, che raccolgono l'84% di opinioni positive dei francesi nei sondaggi. Sembra scontata, quindi, una nuova manifestazione sugli Champs-Elysées dopo quella di sabato scorso, sfociata in guerriglia urbana. Per tentare di prevenire nuovi scontri, la prefettura ha vietato domani l'accesso alle auto sulla celebre avenue parigina.