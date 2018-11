Esclusa pista criminale per aereo Merkel

(ANSA) - BERLINO, 30 NOV - L'Aeronautica militare tedesca esclude che vi sia un sabotaggio dietro il guasto aereo sul jet di Stato di Angela Merkel, su cui la cancelliera avrebbe dovuto raggiungere il G20 in Argentina.

"Non vi è alcun indizio di una pista criminale", ha affermato un portavoce. La cancelliera e il suo ministro delle finanze hanno dovuto pernottare a Bonn e arriveranno in ritardo al vertice. (ANSA).