Bundestag vota per il Global Compact

Il Bundestag tedesco ha votato a favore del Global migration compact, il patto globale sull'immigrazione dell'Onu: 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro, 141 si sono astenuti.

Invece lo ha respinto il Parlamento unicamerale slovacco: la rispettiva risoluzione è stata approvata da 90 deputati dei 142 presenti. Per i deputati il documento è in contrasto con l'attuale politica di sicurezza e di migrazione del paese. La settimana scorsa il ministro degli esteri slovacco Miroslav Lajciak (Smer, democratici sociali) l'unico a favore del patto Onu, ha minacciato le dimissioni nel caso in cui il Patto non fosse approvato.