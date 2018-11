Brexit: il 9/12 duello tv Corbyn-May

E' scontro sul dibattito in tv che dovrà precedere il voto di ratifica dell'11 dicembre ai Comuni sull'accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto da Theresa May. La data sembra ormai fissata per domenica 9, ma la premier conservatrice chiede si svolga sugli schermi della Bbc, con cui il suo entourage ha già preso intese preliminari, mentre lo sfidante designato, il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, preferirebbe Itv, più autonoma dal governo. La polemica vera, tuttavia, è quella dei leader degli altri partiti, contrari al dibattito a due: dai LibDem, ai Verdi, fino all'indipendentista scozzese Nicola Sturgeon (Snp), che si candida a rappresentare la voce dei "veri" anti-Brexit. Mentre si fa avanti pure Boris Johnson, il quale pretenderebbe di far da contraltare a May, leader del suo stesso partito, per difendere le posizioni dei Tory brexiteers ultrà. La premier in ogni modo ribadisce che il dibattito sarà solo con Corbyn, il cui partito copre "il 90% dell'opposizione parlamentare".