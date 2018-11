Bimbi siriani bullizzati a scuola

E' shock in Gran Bretagna per due video divenuti virali sui social media che mostrano un ragazzino di 15 anni e la sorella più piccola, ambedue rifugiati siriani, sottoposti a violenti atti di bullismo di compagni di scuola a Huddersfield, nel nord dell'Inghilterra. Il primo mostra il teenager inseguito da un ragazzo poco più grande di età che minaccia di annegarlo. L'aggressore poi lo butta a terra, gli rovescia in faccia una bottiglia d'acqua e gliela infila nella bocca, quasi soffocandolo come nella tortura del 'waterboarding'. Nel secondo, si vede la sorellina della prima vittima rincorsa e spinta sul prato da una compagna di scuola che tenta di strapparle il velo dalla testa. I nomi delle vittime e dei bulli non sono rivelati dai media poiché minorenni, ma gli aggressori sono già stati espulsi da scuola e dovranno apparire davanti al tribunale dei minori. Intanto, una raccolta fondi sul web a favore dei fratelli siriani ha superato le 108.000 sterline (circa 120.000 euro).