Gb: morto eroe di guerra Leslie Smith

E' morto a 95 anni Harry Leslie Smith, uno degli ultimi piloti britannici della Raf che si ricoprirono di gloria durante la Seconda Guerra mondiale. Un eroe di guerra, divenuto poi autore e attivista, ma soprattutto - come amava definirsi - "un ribelle": anzi "il più vecchio dei ribelli" per la sua lunga militanza nel Labour e le sue campagne per la difesa dei servizi pubblici, del sistema sanitario nazionale (Nhs), contro l'austerity e per la pace.

Nato a Barnsley in una famiglia della working class inglese (il padre era minatore) e cresciuto in povertà, aveva combattuto in gioventù nel conflitto mondiale facendosi onore. Poi si era dedicato all'impegno civile e politico, oltre a scrivere libri di narrativa, di testimonianza e di memorie. Leslie Smith é morto a causa di una polmonite in Canada, dove era andato a visitare suo figlio John. Il leader laburista Jeremy Corbyn, alle cui idee era molto vicino, ha diffuso un messaggio di cordoglio salutando lo scomparso come una fonte d'ispirazione.