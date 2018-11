Gb, accordo commerciale Usa è possibile

L'accordo sulla Brexit sottoscritto dalla premier Theresa May con Bruxelles non rappresenta un ostacolo a un futuro trattato di libero scambio privilegiato fra Londra e Washington dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue: lo sostiene un portavoce di Downing Street in risposta alle affermazioni di senso contrario del presidente Donald Trump.

"Noi - dice - abbiamo già posto le basi per un ambizioso accordo commerciale con gli Usa nelle riunioni di gruppi di lavoro congiunti che, finora, si sono incontrati cinque volte".

Ieri Trump aveva definito l'accordo raggiunto dalla May con Bruxelles "un buon accordo per la Ue". "Vuol dire che il Regno Unito potrebbe non essere più in grado di commerciare con gli Stati Uniti", aveva aggiunto.