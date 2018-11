May, voto Gb su Brexit prima di Natale

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "Prima di Natale i parlamentari voteranno su questo accordo. Sta a loro decidere se muoversi verso un futuro più brillante o aprire la porta ad un nuovo periodo di incertezza". Così la premier britannica Theresa May al termine del vertice sulla Brexit, che ha ribadito: "Se qualcuno pensa che sia possibile un altro accordo, si sbagliano, Questo è l'accordo sul tavolo, ed è l'unico possibile". May ha poi affermato di non condividere la "tristezza" di alcuni leader europei: "Riconosco che alcuni leader dell'Unione sono tristi e che anche persone nel Regno Unito lo sono. Ma per noi è il momento di andare avanti. Resteremo amici. Lasciamo l'Unione, non l'Europa", ha ribadito, affermando che in ogni caso "non ci deve essere un secondo referendum".