Kiev, 'Russia ha sparato su nostre navi'

La Marina ucraina ha accusato la Russia di aver aperto il fuoco contro le sue navi da guerra nello stretto di Kerch, che da est divide la Crimea dalla Russia continentale, al culmine di teso confronto in mare. Secondo gli ucraina, una nave è stata danneggiata e un membro dell'equipaggio è rimasto ferito.

La Marina ucraina, in un comunicato diffuso via Facebook, ha riferito che stasera una delle sue piccole navi di artiglieria, la Berdyansk, è stata colpita dal fuoco russo.

In precedenza, gli ucraini avevano riferito che un battello della guardia costiera russa aveva speronato un rimorchiatore ucraino, danneggiando i motori e lo scafo. La tensione è salita nel momento in cui tre imbarcazioni ucraine stavano transitando per il Mar Nero, dirette da Odessa a Mariupol, attraverso lo stretto di Kerch, dove i russi hanno di recente costruito un ponte, avviato dopo l'annessione della Crimea nel 2014.