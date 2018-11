Ok su Gibilterra,Spagna leva veto Brexit

La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit, che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. Lo annuncia dalla Moncloa il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Dopo la Brexit, i rapporti tra Gibilterra e Ue "passeranno attraverso la Spagna". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, annunciando che domani voterà a favore dell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Ue al vertice di Bruxelles, secondo quanto riferisce El Pais. Sanchez ha sottolineato che con Bruxelles è stato raggiunto un accordo per tutelare "gli interessi nazionali della Spagna" nel rapporto tra Gibilterra e Ue.

Poco prima che fosse raggiunto lì'accordo, il portavoce di Tusk, Preben Aamann, aveva dichiarato: "Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier spagnolo Pedro Sanchez, pochi minuti fa, siamo più vicini" ad andare avanti al vertice Ue di domani, aveva twittato poco prima il portavoce di Tusk. Ieri Sanchez aveva minacciato di far saltare il vertice, affermando che Madrid non aveva ancora garanzie sufficienti sul nodo Gibilterra.