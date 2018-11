Brexit: May, fine libertà movimento

Theresa May difende di fronte alla Camera dei Comuni l'accordo con l'Ue sulla Brexit: accordo che - afferma - "metterà una volta per sempre fine alla libertà di movimento, alla giurisdizione della Corta europea" sul Regno Unito e all'invio di vaste somme di denaro verso Bruxelles" e che "onora la volontà espressa dal popolo britannico nel referendum" in vista dell'uscita dall'Ue il 29 maggio 2019. Nel contempo assicura che vengono preservati la cooperazione coi 27 sul terreno della sicurezza e rapporti commerciali "senza dazi".