Brexit: Gibilterra, Spagna punta i piedi

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - La Spagna è tornata ad esprimere con forza la sua preoccupazione sulla trattativa per lo status futuro di Gibilterra, stamani alla riunione dei 27 ambasciatori, riscuotendo il sostegno di alcuni Stati membri. Questo è l'unico punto su cui il lavoro dei negoziatori sta andando avanti, mentre per il resto, il testo sulla dichiarazione politica congiunta per le relazioni future è da considerarsi chiuso.