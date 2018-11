Gilet gialli, Macron: 'Serve dialogo contro tensioni'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha auspicato il "dialogo" per placare le tensioni nel suo Paese a seguito delle proteste dei gilet gialli. Macron ha riconosciuto che è "normale" che la gente esprima frustrazione, aggiungendo che sta cercando di "cambiare le abitudini" del Paese sui combustibili fossili e ciò "non è mai semplice". Ed ha poi ribadito le sue promesse di sussidi per le famiglie a basso reddito per comprare automobili o passare a metodi di riscaldamento domestico più 'puliti'.

Macron ha affermato che "è attraverso il dialogo" e la "spiegazione" che sarà possibile mettere fine al movimento dei gilet gialli che protestano da diversi giorni contro l'aumento dei carburanti, scrive l'agenzia Belga. "Il governo sta facendo fronte alle proteste. È nel dialogo che se ne può uscire, nella spiegazione, nella capacità di trovare sia il buon ritmo sia le soluzioni sul campo", ha precisato il presidente francese durante un dibattito con il primo ministro belga Charles Michel davanti a circa 800 studenti a Louvain-la-Neuve, nella seconda giornata della sua visita in Belgio. Senza menzionare in particolare i "giubbotti gialli", il capo dello stato francese ha ritenuto "normale" che ci sia una protesta perché "le cose non accadono spontaneamente".

Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha denunciato la "deriva totale" del movimento dei gilet gialli, che da sabato blocca strade e raffinerie per protesta contro le tasse sul carburante. Invitato dalla tv France 2, Castaner ha puntato il dito contro una "radicalizzazione" del movimento e un "altissimo numero di feriti".