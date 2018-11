Brexit: Barnier, ok da tutti i ministri

"Sono contento che oggi tutti i ministri abbiano dato il loro sostegno a tutto il pacchetto". Così il capo negoziatore della Ue per la Brexit, Michel Barnier.

In particolare sull'accordo per il divorzio, ha spiegato, "dobbiamo ancora determinare la procedure interna per concordare l'estensione sulla transizione".

"Siamo ad un momento decisivo, nessuno perda di vista i progressi raggiunti a Bruxelles e Londra", sull'accordo per il divorzio e sulla dichiarazione per la relazione futura, ha detto Barnier al termine del Consiglio affari generali.

"L'ultima tappa è sempre la più dura, ma non abbiate dubbi: sono determinata ad attuare" la Brexit e l'intesa di divorzio raggiunta da Bruxelles. Così Theresa May in un discorso alla Confindustria britannica (Cbi), accolto da un lungo applauso. La premier ha chiesto il sostegno del business, evocandone un ruolo diretto nella pianificazione del dopo Brexit. E ha promesso che in futuro i migranti Ue "non salteranno più la fila" e che le aziende potranno scegliere manodopera qualificata dall'estero solo secondo "il merito".