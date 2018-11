Tajani, mi candido per secondo mandato

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Mi ricandiderò per un secondo mandato alla Presidenza del Parlamento Europeo perché l'Italia, Paese fondatore dell'Europa unita e uno dei grandi paesi dell'Unione, non può non essere rappresentata al vertice di una delle istituzioni dell'Ue". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervistato da Dario Carella a RegionEuropa, il settimanale europeo della Tgr in onda oggi su Rai 3. "L'Europa va riformata, non abolita, ed il senso del mio lavoro è stato e sarà quello di ricostruire il rapporto di fiducia fra i cittadini e le istituzioni dell'Unione: per fare questo - ha spiegato Tajani - occorre mettere al centro dell'azione politica i valori, e noi Popolari Europei lo abbiamo fatto nel nostro recente congresso a Helsinki".