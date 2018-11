May, se saltassi io la Brexit non sarebbe più facile

Theresa May non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un cambio di cavallo - argomenta la premier a SkyNews - "non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l'aritmetica parlamentare". May esclude poi di dimettersi, dice di non esser distratta dagli "insulti" e stima che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 deputati per rimettere ai voti la sua leadership nel Partito Conservatore.