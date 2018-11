A Londra la protesta degli ambientalisti

Alcune centinaia di attivisti di un gruppo, che esige che la minaccia del cambiamento climatico sia presa sul serio, hanno manifestato nel centro di Londra, bloccando il traffico su cinque dei principali ponti sul Tamigi.

Il gruppo 'Extinction Rebellion' ha fatto appello ai suoi militanti perché facciano sit-in di protesta in tutte le principali città del Regno Unito per quella che è stata evocata come la "giornata della ribellione". A Londra, dopo il blocco dei ponti di Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster e Lambeth, i dimostranti ambientalisti sono stati invitati dalla polizia a confluire in modo pacifico al Westminster Bridge.

I dimostranti hanno iniziato a radunarsi sui cinque ponti intorno alle 10 di mattina (le 11 italiane), prima di iniziare a bloccare il traffico. Secondo gli organizzatori i manifestanti di Londra sono almeno 6.000, 22 dei quali sono stati finora arrestati.