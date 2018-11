Grecia: anniversario rivolta del 1973

(ANSA) - ATENE, 16 NOV - Atene blindata con migliaia di agenti schierati per le strade in vista della manifestazione domani per ricordare la rivolta del 1973 degli studenti del Politecnico di Atene, una protesta contro la dittatura dei Colonnelli repressa nel sangue.

Qualche disordine è scoppiato già oggi quando un gruppo di manifestanti anti-governo ha cercato di impedire ad una delegazione del partito al potere Syriza di deporre una corona di fiori fuori dal Politecnico in memoria delle vittime. Saranno 5.000 i poliziotti dislocati nella capitale greca domani. La protesta culminerà fuori dall'ambasciata degli Stati Uniti che molti in Grecia accusano di aver sostenute il regime dei militari.