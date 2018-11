Foto di famiglia per i 70 anni di Carlo

(ANSA) - LONDRA, 14 NOV - Un'immagine rilassata e sorridente, al centro delle attenzioni della famiglia, in vesti da patriarca e - sua madre Elisabetta II permettendo - da futuro re: il principe Carlo, eterno erede al trono britannico, compie oggi 70 anni e la corte lo celebra in grande stile, anche con due fotografie ufficiali. Gli scatti, nel parco di Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles a Londra, sono ritratti di gruppo. Carlo - per un giorno protagonista assoluto nel Regno e in casa Windsor - vi compare seduto su una panchina, con il piccolo George che sprizza allegria sulle sue ginocchia, e al fianco la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, stretta vicina a una principessina Charlotte altrettanto a suo agio. Alle spalle i due figli del festeggiato, i duchi di Cambridge e di Sussex: il primogenito William, con accanto la moglie Kate che tiene in braccio il terzo Royal Baby della coppia, il principino Louis; e il cadetto Harry, con Meghan Markle incinta e vestita di chiaro.