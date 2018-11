Trump attacca Macron, esercito Ue? Paghi per la Nato!

"Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a finire per la Francia? Avevano iniziato ad imparare il tedesco a Parigi prima che arrivassero gli Stati Uniti. Paghi piuttosto per la Nato!". E' il tweet di Donald Trump che torna così ad attaccare il presidente francese sulla proposta di un esercito europeo. E poco dopo posta nuove accuse nei confronti dell'inquilino dell'Eliseo. "Non c'è Paese più nazionalista della Francia, gente molto fiera e giustamente... FATE LA FRANCIA DI NUOVO GRANDE!", scrive. E aggiunge: "Il problema è che Emmanuel ha un livello di approvazione molto basso in Francia, il 26%, e un tasso di disoccupazione a quasi il 10%".