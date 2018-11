Merkel, non risorgano i nazionalismi

"I nazionalismi e gli egoismi non devono avere più possibilità di risorgere in Europa". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel riscuotendo un grande applauso dalla plenaria del Parlamento europeo. "Sono convinto che l'Ue sia la nostra migliore chance per un benessere e una pace durature e sicure", ha aggiunto, ricordando che il centenario della fine della Grande Guerra "deve farci capire cosa succede quando le nazioni non hanno rispetto le une per le altre: per questo non dobbiamo sprecare questa grande chance".