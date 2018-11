Striscioni Forza Nuova a marcia Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 11 NOV - Striscioni neri della formazione italiana Forza Nuova accanto a quelli verdi dell'estrema destra polacca sono apparsi oggi pomeriggio a Varsavia in testa alla "marcia dell'indipendenza" organizzata sotto il patrocinio del presidente polacco Andrzej Duda per celebrare il 100 anni dal recupero dell' indipendenza del Paese. Dopo lunghe trattative fra i rappresentanti del governo e delle organizzazioni nazionaliste e' stato concordato che invece le due marce lungo lo stesso percorso ci sarebbe stata un'unica manifestazione sotto le bandiere nazionali polacche bianche e rosse, partita alle 15 dopo il discorso del presidente della repubblica. "Vi ringrazio per la presenza, gloria agli eroi!": così ha concluso Duda il suo breve saluto, seguito dall'inno nazionale.

La prima parte della marcia, composta dagli rappresentanti del governo e delle istituzioni statali, e' stata strettamente sorvegliata dalle forze dell'ordine. Dietro di loro, ad una certa distanza, sono partiti i nazionalisti.