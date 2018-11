Mattarella a Parigi per Armistizio

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato questa mattina all'aeroporto di Villacoublay per partecipare alle celebrazione del Centenario della firma dell'armistizio della Grande Guerra organizzate dal presidente francese Emmanuel Macron.

Mattarella è diretto ora all'Eliseo da dove, insieme ad altri 72 capi di Stato e di Governo si recherà in mattinata all'Arco di Trionfo per la commemorazione ufficiale.