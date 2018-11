Romania: si dimette ministro affari Ue

In Romania si e' dimesso il ministro Victor Negrescu, responsabile per gli affari europei e incaricato dei preparativi per il semestre di presidenza della Ue che Bucarest assumerà all'inizio del 2019. Nel darne notizia, i media serbi aggiungono che nel governo romeno vi era insoddisfazione per il lavoro compiuto finora da Negrescu.