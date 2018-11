Tutti pazzi per Michelle Obama in Gb

Impazza la speculazione sugli ingressi messi sul mercato per poter ascoltare - a pagamento - l'ex first lady americana Michelle Obama a un evento pubblico in calendario a Londra per dicembre. A rivelarlo, fra gli altri, è oggi il Guardian, evidenziato come un controverso sito con sede in Svizzera - Viagogo, specializzato nella rivendita online di biglietti per grandi avvenimenti - sia giunto a offrire il posto migliore al costo siderale di 72.000 sterline: 85.000 euro.

L'incontro sarà ospitato nel Southbank Centre, in una grande sala a sud del Tamigi con 2700 posti a sedere. Michelle racconterà della sua vita.

L'organizzazione aveva offerto i tagliandi d'ingresso a prezzi relativamente contenuti, dalle 30 alle 270 sterline. Ma, esaurito un primo stock, e mentre molti dei 50.000 richiedenti restavano in lista d'attesa, Viagogo è entrata in scena con la sua riserva di una ventina di biglietti: 19 disponibili a prezzi compresi fra le circa 2000 e le 7.366, e uno messo all'asta a 72.181 sterline contate.