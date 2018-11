Nato: in Norvegia con orgoglio italiano

(ANSA) - LESJA (NORVEGIA), 3 NOV - "Siamo qui con l'orgoglio degli italiani, vogliamo dimostrare di essere capaci di assolvere i nostri compiti ed essere in grado di portare a termine quello che ci viene chiesto nell'ambito dell'Alleanza, con l'entusiasmo di chi si deve confrontare con un nemico probabilmente dotato di capacità superiori". Lo ha detto all'ANSA il generale Angelo Michele Ristuccia, comandante della 132/a Brigata corazzata 'Ariete', protagonista della maxi esercitazione Nato 'Trident Juncture 2018' in Norvegia.

In questi war games, "il dispositivo difensivo è stato duramente provato dalle operazioni condotte dai Marine statunitensi e dalle forze canadesi. In serata prevediamo di passare all'offensiva e contribuire al ripristino dell'integrità territoriale della Norvegia", sottolinea l'alto responsabile militare nel posto comando tattico avanzato nell'area di Lesja, nel centro del Paese.